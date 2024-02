Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 12.2. bis 18.2.2024

Sei es im Beziehungsleben oder in Bezug auf Gesundheit und Finanzen, jede Richtungsentscheidung sollte in der nächsten Horoskop Woche vom 12.2. bis 18.2.2024 von Krebs mit Bedacht getroffen werden. Im gratis Wochenhoroskop für Krebs findest Du wichtige Hinweise der Sternenkundler zu Liebe, Fitness und Beruf.

Liebe und Partnerschaft

Bei neuen Bekanntschaften geht es weniger um das schnelle Vergnügen. Prüfe Deine zwischenmenschlichen Beziehungen! Bist Du noch in Harmonie mit Deinem Partner oder Deiner Partnerin? Gib acht, Dein Wohlgefühl könnte Dich täuschen. Du kannst eine Zweisamkeit erleben, nach der Du Dich schon lange gesehnt hast. Du solltest wieder einmal Innenschau halten, bei der Du Klarheit über Dein Leben finden kannst. Du fühlst Dich sehr stark hin- und hergerissen.

Gesundheit und Fitness

Rückenschmerzen möglichst gleich behandeln. Menschlich enttäuscht, verspürst Du unangenehme Nachwirkungen. Bewege Dich, Du wirst Dich dann gleich viel wohler fühlen.

Beruf und Finanzen

Dein Einsatz ist ziemlich stimmungsabhängig, das macht Dich nicht beliebt. Du wünschst Dir eine Welt, in der nichts geschieht, was nicht geplant und abgemacht ist. Daher ist alles Unvorhergesehene für Dich eine Bedrohung. Du nutzt Deine Chancen, kannst schöne Erfolge einheimsen. Vorsicht im Job: hier sägt jemand gewaltig an Deinem Stuhl.