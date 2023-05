Wochenhoroskop Löwe: Dein Horoskop für die Woche vom 15.05. - 21.05.2023

In der Partnerschaft stehen in der aktuellen Horoskop Woche keine magischen Liebesmomente an, jetzt ist eher Rücksicht gefragt. Was die Astrologie sonst noch über Deine Zukunft zu sagen hat, erfährst Du im kostenlosen Wochenhoroskop für Löwe vom 15.05. bis 21.05.2023.