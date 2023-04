Wochenhoroskop Löwe: Deine Horoskop Woche vom 03.04. - 09.04.2023

Starke Löwen müssen sich oftmals in jedem Lebensbereich beweisen. In der aktuellen Horoskop Woche stellt Dich das Schicksal vor neue Herausforderungen. Gute Ratschläge für mehr Kraft findest Du im kostenlosen Wochenhoroskop für Löwe vom 03.04. bis 09.04.2023.

Liebe und Partnerschaft

Nicht nur die Liebe, auch die Freizeitgestaltung schwimmt auf einer Wellenlänge. Erwarte zum Thema Liebe nicht zu viel, die Zeit ist noch nicht reif dafür. Die Liebe kommt, wenn auch etwas später. Du wirst eine angenehme Zeit erleben und Dich rundum glücklich fühlen. Verwöhne Deinen Schatz mit einer sanften und erotischen Massage.

Gesundheit und Fitness

Sorge für etwas mehr seelische Ausgeglichenheit. Mache eine Wanderung durch die schöne Natur und atme tief durch. Ausgewogene Kost baut Dich jetzt am schnellsten auf. Du fühlst Dich noch immer schlapp? Luft und Licht sind Deine besten Wachmacher. Gehe raus in die Natur und mache Atemübungen. Nicht so hetzen, öfter mal bewusst langsam sein.

Beruf und Finanzen

Sachbezogene Geschäftsverhandlungen sind begünstigt. Beruflich werden die Tage viel Abwechslung bringen und Du kannst viel erreichen. Lasse Dich nicht durch private Annehmlichkeiten ablenken. Renne nicht hektisch durch die Gegend und verzettele Dich nicht mit Tausend Dingen, die Du zu Ende bringen willst. Das funktioniert nicht! Viel gute Laune und Unternehmungslust. Genau das erwartet das ganze Team von Dir. Du bist eben nun einmal das Zugpferd für alle.