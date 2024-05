Wochenhoroskop Löwe: Deine Horoskop Woche vom 27.5. bis 2.6.2024

Keine Zeit zum Trübsal blasen, denn das kostenlose Wochenhoroskop für Löwe v om 27.5. bis 2.6.2024 meint es gut mit Deinem Sternzeichen. Was Dir die Himmelskörper in schwierigen Lebenssituationen raten und welche Möglichkeiten die aktuelle Horoskop Woche sonst noch offenbart, kannst Du gleich hier nachlesen!

Liebe und Partnerschaft

Auch wenn Du gewisse Freiheiten brauchst, um Dich nicht eingesperrt zu fühlen, solltest Du mit Ernsthaftigkeit Deine Angelegenheiten regeln. Singles sind gefragt wie nie und sollten jetzt bloß nicht aufgeben. Liebe und Gefühle stehen im Mittelpunkt. Widme daher viele schöne Stunden Deinem Partner, er wird es Dir danken. Wenn Du in Deiner Beziehung unzufrieden bist, könnte das auch an Dir liegen.

Gesundheit und Fitness

Nicht jeder ist so zäh und belastbar wie Du, also nimm mehr Rücksicht! Du bist hellwach und verfügst in Deiner Freizeit über ausreichende Energien. Du fühlst Dich kraftvoll, solltest aber trotzdem öfter Pausen einlegen. Schone Deine Gelenke durch Gewichtsreduzierung.

Beruf und Finanzen

Jemand erkennt Dein Talent und fördert es. Du bist nicht zu bremsen und absolut auf dem richtigen Weg. Wo sind Deine Inspirationen und Deine Ideen? Hole Dir diese jetzt einmal aus ganz anderen Bereichen. Du wirst sehen, das wirkt. Du fühlst Dich schnell erschöpft und bringst keine großen Leistungen. Du solltest Dich vielleicht lieber etwas mehr mit Dir selbst beschäftigen.