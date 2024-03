Wochenhoroskop Löwe: Deine Horoskop Woche vom 4.3. bis 10.3.2024

Dein Leben verläuft in vielen Lebensbereichen gerade sehr nach Wunsch, verrät das Horoskop für Löwe. Nutze die aktuelle Horoskop Woche , um das Glück zu manifestieren. Was die Sterne zur Liebe, Gesundheit und zum Job zu sagen haben, erfährst Du im gratis Wochenhoroskop für Löwe vom 4.3. bis 10.3.2024.

Liebe und Partnerschaft

Wer kann Dir jetzt noch widerstehen? Du machst genau das Gegenteil von dem, was von Dir erwartet wird. Du willst anders erscheinen, als Du wirklich bist. Dein Liebesplanet winkt und Du hast große Chancen, dass Dir in den nächsten Tagen der Traumpartner ins Netz geht. Du bist schnell genervt, wenn Du Dich Deinem Liebling zu sehr anpassen musst.

Gesundheit und Fitness

Vorsicht bei zu viel Medikamentenkonsum. Du bist nicht belastbar, schöpfe neue Kraftreserven nicht bis zum Umfallen aus. Ein neues Zipperlein lähmt einmal wieder Deine Aktivität. Denke an Dein Immunsystem, gib ihm was es braucht.

Beruf und Finanzen

Manches fällt Dir scheinbar in den Schoß. Doch was Dir zufällt, solltest Du auch für schlechtere Zeiten festhalten, pflegen und bewahren. Eine überraschende Entwicklung im Berufsalltag wirft Dich etwas aus der Bahn. Überlege genau was Du tust und reduziere somit Deine Fehlerquote. Die täglichen Pflichten kosten Dich allenfalls ein müdes Lächeln.