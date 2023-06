Wochenhoroskop Löwe: So wird die Woche vom 5.6. - 11.6.2023

Liebe und Partnerschaft

Du darfst von der großen Liebe träumen, solltest aber die Realität nicht aus den Augen lassen. Es wäre schade, wenn Du den Überblick verlierst. Du neigst zur Nachdenklichkeit und solltest Dich mit Gefühlsthemen auseinandersetzen. Liebesbeziehungen werden stark begünstigt. Obwohl Du gut drauf bist, kann der Alltag recht hart und kräfteraubend werden. Jemand versucht, es Dir schwerzumachen.

Gesundheit und Fitness

Deine Energievorräte scheinen unbegrenzt zu sein. Du solltest aber versuchen, kleine Zipperlein in den Griff zu bekommen. Chronische Beschwerden können Dir derzeit gesundheitlich zu schaffen machen und die Stimmung drücken. Das geht zum Glück rasch vorbei.

Beruf und Finanzen

Auch wenn man Dir am Arbeitsplatz nicht gerade entgegenkommt, bleibst Du verbindlich. Habe Vertrauen, die Ergebnisse werden Dir zeigen, dass sich Dein Einsatz lohnt. Du gehst jetzt alle Vorhaben mit einer großen Portion Idealismus an. Daraus ergibt sich momentan ein sehr großer Anspruch an die eigene Leistung. Verhandlungen, Bürokratisches, Gespräche aller Art gelingen in den nächsten Tagen recht gut, körperliche Arbeit hingegen fällt schwer.