Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 06.03. - 12.03.2023

Was erwartet Dich in der nächsten Horoskop - Woche? Lies aufmerksam und nimm Dir die kosmischen Tipps zu Herzen, wenn Dein Leben von Glücksgefühlen und Liebe bestimmt werden soll. Das Wochenhoroskop für Löwe vom 06.03. bis 12.03.2023 weiß einiges über Dein Sternzeichen - vertraue ihm.

Liebe und Partnerschaft



Du bist bald am Ziel Deiner Liebeswünsche. In den richtigen Armen wirst Du vor Glück fast platzen. Besser kann es nicht sein. Genieße es. Doch wenn Du manchmal zu stark klammerst, engst Du ihn oder sie ein. Keiner kann Dir jetzt widerstehen, Deine Ausstrahlung ist Erotik pur. Lasse Dir jetzt nicht mehr Deine Erfolge nehmen, indem Du Schwäche zeigst. Bleibe gelassen und wachsam.

Gesundheit und Fitness

Wenn Du in den nächsten Tagen den Wunsch nach Ruhe und Zurückhaltung verspürst, solltest Du dem Verlangen nachgeben. Überlege einmal in aller Ruhe, wie Du Dich eigentlich ernährst, was Du auch sonst Deinem Körper manchmal zumutest. Verändere etwas! Du bist fit und möchtest es auch bleiben. Also sorge für viel Bewegung an der frischen Luft, für eine gesunde Ernährung und inneren Frieden. Körperliches Training und Konditionsübungen können jetzt ein erster Anfang für ein ausgewogenes Fitnessprogramm sein.

Beruf und Finanzen

Freue Dich und teile Deinen Erfolg mit den anderen. Dein Verantwortungsgefühl meint, dass andere Dinge erst einmal wichtiger sind als der Job. Achte darauf, dass Du Dich nicht auf Kosten anderer profilierst oder diese sogar ausbeutest. Bleibe auf dem Boden der Tatsachen. Kommunikation, Verhandlungen und Abschlüsse sind begünstigt.