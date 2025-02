Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 3.3. bis 9.3.2025

Was erwartet Dich in der nächsten Horoskop - Woche? Lies aufmerksam und nimm Dir die kosmischen Tipps zu Herzen, wenn Dein Leben von Glücksgefühlen und Liebe bestimmt werden soll. Das Wochenhoroskop für Löwe vom 3.3. bis 9.3.2025 weiß einiges über Dein Sternzeichen - vertraue darauf.

Liebe und Partnerschaft

Du hast ihn gefunden, den Herzensmenschen, der mit Dir Deine Träume und Sehnsüchte teilt. Mit ihm möchtest Du total verschmelzen. Er will es auch. Genieße jetzt den absoluten Zauber des Augenblicks. Du bist sehr aufgeweckt und kannst Dich auf Dein Bauchgefühl verlassen. Noch wichtiger wäre es, Dich um mehr Beständigkeit zu bemühen. Deine Sehnsucht nach Nähe macht Dich einfallsreich.

Gesundheit und Fitness

Gib Dir durch frisches Obst eine belebende Vitaminspritze! Nach dem Regen kommt der Sonnenschein – das gilt auch für Deine Gesundheit. Schon bald löst sich das eine oder andere in Wohlgefallen auf. Haushalte mit Deinen Kräften und übernimm Dich nicht. Sport an der frischen Luft bekommt Dir besser als im Fitnesscenter.

Beruf und Finanzen

Hindernisse am Arbeitsplatz sollten zum Umdenken anregen. Du erreichst alles, was Du Dir vorgenommen hast – und sogar noch mehr. Du erhältst Unterstützung von allen Seiten. Lasse Dich am Arbeitsplatz nicht immer in eine Ecke drängen! Beruflich kommst Du einem ersehnten Ziel ein ganzes Stück näher. Setze weiterhin auf Deine Stabilität und auf Deine Erfolgskurve.