Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 10.04. - 16.04.2023

Liebe und Partnerschaft

Gestatte Deinem Gegenüber, von Zeit zu Zeit aus der Gemeinschaft auszubrechen. Ein Ereignis bringt alles durcheinander und sorgt für die große Liebe. Es kann jetzt zu Verzögerungen kommen, da Du einfach keine klaren Gedanken fassen kannst. Es ist jetzt keine Zeit für Entscheidungen. Du als vertretende Person der besonnenen Art spielst mit dem Feuer, wenn Du Dich aus einer Laune heraus und ohne Bedenken auf ein Abenteuer einlässt.

Gesundheit und Fitness

Sanfte Bewegung nimmt Schmerzen und bessert die Laune spürbar. Du brauchst ganz dringend Zeit für Dich selbst, doch komme nicht ins Grübeln, sondern erkenne, dass das für Dein Wohlbefinden wichtig ist. Frische Luft und viel Bewegung fördern Deine Konzentrationsfähigkeit. Also raus an die frische Luft, nur so kommt der Kreislauf wieder in Schwung!

Beruf und Finanzen

Nutze Kontakte, die sich anbahnen, ruhig für Deine Vorhaben. Geschickt fädelst Du mal wieder geschäftlich und beruflich neue Kontakte ein. Nimm schwierige Situationen an, dann wenden sie sich zum Guten. Du strahlst Kraft und Überlegenheit aus, überzeugst durch Weitblick und stehst vor einer großen Veränderung. Der Durchbruch gelingt.