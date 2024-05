Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 6.5. bis 12.5.2024

Die nächste Horoskop -Woche hat es in Liebesdingen in sich. Löwe-Männer und Frauen sollten sehr achtsam mit ihren Liebsten umgehen. Dein kostenloses Wochenhoroskop vom 6.5. bis 12.5.2024 verrät Dir noch mehr kosmische Tipps für alle Lebenslagen.

Liebe und Partnerschaft

Dein Schatz kann nicht verstehen, weshalb Du Dich zurückziehst. Genieße das Leben, erfreue Dich und Deine Mitmenschen, und tanke auf! Gib Dein Strahlen weiter und bringe Licht in das Dunkel! Vielleicht bist Du auf der Suche nach dem großen Abenteuer in der Liebe und mancher Flirt lässt Dich dies hoffen. Denke daran, Liebe macht blind. Wenn Du für Deinen Partner oder Deine Partnerin nichts mehr empfindest, solltest Du das diplomatisch lösen.

Gesundheit und Fitness

Du bist gesundheitlich anfällig und solltest unbedingt Zugluft vermeiden. Stärke Dein Immunsystem und iss viele Vitamine. Überprüfe Dein Befinden, um vorbeugen zu können. Gesundheit will immerhin gepflegt werden, wenn sie Dir erhalten bleiben soll. Du hast eine aufbauende Phase und kannst Dich auch gesundheitlich gut stabilisieren. Laufe viel und ernähre Dich gesund. Was für eine Power, Du hast für alles genug Kraft und Ausdauer.

Beruf und Finanzen

Deine Energie und Dein Geschick werden am Arbeitsplatz bewundert. Auch wenn sich Dir Widerstände in den Weg stellen, kannst Du Großes vollbringen. Ein offenes Gespräch mit einem Kollegen bringt Klärung und schafft Frieden. Auf lange Sicht gesehen findest Du dadurch sogar einen Freund. Am Arbeitsplatz lässt man Dich gewähren, möglich, dass Kollegen eifersüchtig reagieren. Lasse Dich nicht immer aus dem Konzept bringen. Man fordert Dich heraus, und Du kannst im Moment die Situation nicht richtig einschätzen.