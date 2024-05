Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 20.5. bis 26.5.2024

In der nächsten Horoskop -Woche sollten Löwe-Männer und Frauen sehr auf ihre Liebsten achten. Dein gratis Wochenhoroskop für Löwe vom 20.5. bis 26.5.2024 verrät Dir noch mehr kosmische Tipps für alle Lebenslagen.

Liebe und Partnerschaft

Du bist empfänglich für Schmeicheleien und Komplimente. Wenn Du jetzt keinen kühlen Kopf behältst, kann es ein böses Erwachen geben. Du bist sehr einfühlsam. Das tut Deinem Partner bzw. Deiner Partnerin richtig gut. Du wirst nicht ruhen, ehe Du das Geheimnis Deines Schatzes gelüftet hast. Du erdrückst andere mit Deinem Hang nach Nähe und Bevormundung. Das ist keine Liebe.

Gesundheit und Fitness

Unterstelle Dich keinen Zwängen. Du fühlst Dich besonders wohl, wenn Du Dich zurückziehen kannst. Suche Deinen Lieblingsplatz auf, lies ein Buch oder träume. Dein stabiles Nervenkostüm ist in der jetzigen Situation sehr von Vorteil. Umwandlung und Stille sind angesagt. Also ziehe Dich zurück und nutze diese Phase, um Dich zu regenerieren.

Beruf und Finanzen

Ein Zuviel in der Selbstfindung lässt Dich oft Deine wirklichen Pflichten und Aufgaben vergessen. Bleibe auf dem Weg der Tatsachen. Unverhoffte Ereignisse machen es Dir leicht, neue Ideen weiterzuentwickeln. Du ziehst es vor, in unbefriedigten Situationen auszuharren, statt Dich neuen Herausforderungen zu stellen. Das hemmt Deine Entwicklung. Neue Türen und Tore öffnen sich, wenn die Würfel gefallen sind. Darum überlege immer ganz genau, was Du wirklich willst!