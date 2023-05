Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 29.5. - 4.6.2023

Die nächste Horoskop Woche sieht gute Chancen, im Beruf einen großen Schritt voranzukommen. In der Ruhe liegt die Kraft. Sammle Deine Energie, dann kannst Du großes bewegen. Nutze das kostenlose Wochenhoroskop für Löwe vom 29.5. bis 4.6.2023 als Quelle der Inspiration für neue Ideen.

Liebe und Partnerschaft

Wo immer Du ein Liebesfeuer entzünden willst, funkt es sofort. Zeige doch klar und unmissverständlich, auf welcher Seite Du wirklich stehst. Eine große Portion Leidenschaft hat Dich gepackt und es wird jetzt so richtig prickelnd. Die Zeit hat sehr viel Gefühl und Romantik zu bieten. Liebe ist nicht nur ein Wort, sondern täglicher Einsatz von beiden Seiten. Etwas mehr Spontanität könnte Dein Liebesleben aufregender gestalten.

Gesundheit und Fitness

Wechselbäder morgens und abends, das hält den Kreislauf fit. Deine Gesundheit ist ansonsten gut in Schuss! Entspannung steht bei Dir an erster Stelle. Du hast Deinen Ort der Ruhe gefunden. Dein Optimismus und Dein Wohlgefühl könnte Dich täuschen, betrachte so manche Dinge lieber mit einer gewissen Skepsis.

Beruf und Finanzen

Beruflich hast Du anstrengende Zeiten vor Dir und Du wirst immer wieder mit Arbeit überhäuft. Bleibe gelassen, denn das geht vorüber. Dein Chef scheint Dich zu mögen. Verpatze diese tolle Voraussetzung zum Erfolg nicht mit überhöhten Erwartungen und blindem Ehrgeiz. Du musst nur Dir selbst etwas beweisen. Gib auf, es immer allen anderen recht machen zu wollen, das zehrt an Deinen Kräften. Du gibst alles und rackerst Dich redlich ab - immer nur für andere. Denke auch mal an Dich.