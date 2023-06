Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 19.6. - 25.6.2023

Liebe und Partnerschaft

Es mangelt in Deiner Partnerschaft am nötigen Feingefühl füreinander. Prüfe Deine zwischenmenschlichen Beziehungen! Bist Du noch in Harmonie mit Deinem Partner oder Deiner Partnerin? Gib acht: Dein Wohlgefühl könnte Dich täuschen. Halte die Augen offen, Du machst eine tolle Eroberung. Du schwebst auf Wolke sieben, eine schöne Zeit zum Verlieben und zum Kuscheln.

Gesundheit und Fitness

Gesundheitliche Störungen vergehen, verschleppte Probleme werden großzügig und schnell gelöst. Eine schöne, harmonische Zeit steht bevor. Probiere aber bei kleinen Wehwehchen auch mal Alternativmethoden aus. Dein Magen streikt, weil Du ihn immer wieder übersäuerst. Fettarm essen oder mehr Bewegung tun Dir und Deiner Gesundheit gut.

Beruf und Finanzen

Solltest Du eine Führungsaufgabe anstreben, wäre dafür jetzt ein guter Zeitpunkt. Du bist sehr unternehmungsfreudig. Es macht Spaß, sich und der Welt zu zeigen, was an Fähigkeiten und Potenzial in einem steckt. Neue Ideen sind gefragt, doch solltest Du entgegen Deinem Naturell strategisch vorgehen und planen. Deine Zurückhaltung bringt Dich nicht weiter. Nur helle Köpfe besteigen den Thron des Erfolges.