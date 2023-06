Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 26.6. bis 2.7.2023

Liebe und Partnerschaft

Disharmonien drohen, ziehe Dich ja nicht in einen Schmollwinkel zurück. Erotische Abende sind angesagt. Alles wird ein bisschen ruhiger und liebevolle Begegnungen versüßen zauberhafte Augenblicke. Die Zeit arbeitet positiv an der Lösung von Konflikten, die Deine Partnerschaft in letzter Zeit sehr belastet haben. Langsam kehrt Ruhe ein. Das Liebesbarometer steigt, je öfter Du Dich verliebst.

Gesundheit und Fitness

Kritiksucht kann krank machen, achte mehr auf Deine eigenen Gefühle. Sport an der frischen Luft bekommt Dir besser als im Fitnesscenter. Wichtig ist jetzt, dass die Nerven geschont werden. Du solltest nichts überstürzen und das Herz ein wenig entlasten.

Beruf und Finanzen

Du hast jetzt ein gutes Gespür für unterschwellige Vorgänge und Tendenzen. Dies ist für Dich von Vorteil, wenn Du eine führende Position innehast. Sorgfalt und Genauigkeit werden von Dir verlangt. Arbeite besonders konzentriert und denke daran: Der Teufel steckt im Detail. Eine Aufgabe interessiert Dich brennend und Du gibst Dein Bestes. Lasse Dich nicht von Rückschlägen entmutigen. Glück liegt auf Deinem Weg und Du kannst Dich darauf getrost etwas ausruhen. Diese positive Phase hält noch eine lange Zeit an.