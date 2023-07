Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 3.7. bis 9.7.2023

Die nächste Horoskop Woche könnte turbulent werden. Besonders in der Liebe hat das kostenlose Wochenhoroskop für Löwe vom 3.7. bis 9.7.2023 einen wichtigen Rat für Dich. Lies gleich nach, was die Astrologie Dir als Löwe-Mann oder Löwe-Frau mitzuteilen hat.

Liebe und Partnerschaft

Demnächst schwebst Du auf Wolke sieben, und zwar zu zweit. Es gibt jetzt schnell erhitzte Gemüter. Wenn Dein Schatz jetzt auf Macho macht, dann habe´ etwas Geduld, das legt sich wieder. Singles haben für die nächste Zeit sehr gute Flirtchancen, sollten dabei aber ihre recht hohen Ansprüche an ihr Gegenüber etwas überdenken.

Gesundheit und Fitness

Du erhältst gute Tipps für Therapiemöglichkeiten. Gesundheitlich hast Du Dir ein festes Fundament geschaffen, aus dem Du nun schöpfen kannst. Du bist stabil und fit wie schon lange nicht mehr.

Beruf und Finanzen

Eine Verzögerung sorgt für Zeitdruck. Bleibe trotzdem ganz gelassen. Du kannst das Vertrauen eines Menschen gewinnen, der Dich weiterbringt. Am Arbeitsplatz ist mit kleinen Störungen zu rechnen, sichere Deine PC-Daten. Du solltest das fortführen, was Du vor längerer Zeit begonnen hast. Die Kraft und das Wissen hast Du, also tue es!