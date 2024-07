Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 15.7. bis 21.7.2024

Charmant, energisch und führungsstark. Kommen Dir diese Eigenschaften bekannt vor? Dann bist Du ein typischer Löwe! Doch was bedeuten diese Eigenschaften für Dich in der nächsten Horoskop-Woche? In Deinem gratis Wochenhoroskop für Löwe vom 15.7. bis 21.7.2024 steht alles, was Dich in Sachen Liebe, Gesundheit und Finanzen erwartet.