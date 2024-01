Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 15.1. - 21.1.2024

Das starke Herz von Frau und Mann im Sternzeichen Löwe bestimmt in der nächsten Horoskop Woche vom 15.1. bis 21.1.2024 jeden Lebensbereich. Die Himmelskörper mahnen Dich zur Vorsicht, denn die bloßen Gefühle hemmen das eigene Beurteilungsvermögen. Lies das kostenlose Wochenhoroskop für Löwe und überdenke Deine Richtungsentscheidung.

Liebe und Partnerschaft

Du machst Deine Beziehung sturmklar, es gibt viel zu besprechen. Bei der Beantwortung großer Lebensfragen solltest Du noch etwas geduldiger sein. Wenn Du Dich von Gefühlen leiten lässt, wirst Du ganz schnell auf der rosaroten Wolke schweben. Du darfst Dich auf einige Stunden voller Zärtlichkeit freuen. Schaue Dich aufmerksam um und Du wirst sehen, wer schon lange darauf wartet.

Gesundheit und Fitness

Bleibe relaxt, sonst können massive Verspannungen drohen. Übertreibe es nicht mit Deiner gesunden Ernährung! Der Austausch von Zärtlichkeiten tut Deinem Gemüt besonders gut.

Beruf und Finanzen

Dein schnelles Reagieren und Arbeiten bringt Dich jetzt weit voran. Dein stures, egoistisches Verhalten kommt bei Deinen Kollegen nicht an. Viel Arbeit für wenig Anerkennung: Das scheint aktuell an der Tagesordnung zu sein. Nicht aufgeben: Steter Tropfen höhlt den Stein. Sorge gezielt dafür, dass alle wissen, was Du tust und wie verlässlich Du bist.