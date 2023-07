Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 31.7. bis 6.8.2023

Aufgrund der aktuellen Planetenbewegungen und Mondenergien sind Liebesbeziehungen für Löwe-Mann und Löwe-Frau in der nächsten Horoskop -Woche besonders reizvoll. Welche Auswirkungen die kosmische Energie auf Gesundheit und Beruf hat, teilt Dir das kostenlose Wochenhoroskop für Löwe vom 31.7. bis 6.8.2023 mit.

Liebe und Partnerschaft

Gehe einer Konfrontation nicht aus dem Weg. Du wirst einiges an Dir selbst entdecken, das Du bisher aus Bequemlichkeit ignoriert hast. Damit die Harmonie erhalten bleibt, solltest Du nicht versprechen, was Du nicht halten kannst. Nimm Deine Liebespläne selbstbewusst in die eigenen Hände, stehe zu Deinen Wünschen und Bedürfnissen und lasse Dir nichts sagen. Vorfreude und romantische Stimmung senden Glücksgefühle. Gute Voraussetzungen für eine harmonische Zweisamkeit und liebevolle Stunden.

Gesundheit und Fitness

Rückenschmerzen möglichst gleich behandeln. Körperliche Arbeiten und Aktivitäten sind etwas eingeschränkt. Jetzt ist es Zeit, um aufzutanken und sich Ruhe zu gönnen. Sei sensibel und gehe den sanfteren Weg. Damit erreichst Du mehr. Erschaffe Dir jetzt ein inneres Leitbild, das Dir bei Deinen Bemühungen um Kraft und Gesundheit helfen kann. Setze auf Konsistenz.

Beruf und Finanzen

Niemand kann Dich von Deinem Ziel abbringen, denn Du bist sehr ehrgeizig. Zögere nicht. Gute Ideen wollen umgesetzt werden, und zwar sofort. Du öffnest jetzt die Türen zum Erfolg. Meinungsverschiedenheiten kannst Du immer mit Fingerspitzengefühl schlichten. Wichtig ist, dass Du darauf verzichtest, gefallen zu wollen.