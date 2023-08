Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 21.8. - 27.8.2023

Wochenhoroskop für Löwe vom 21.8. - 27.8.2023: Die nächste Horoskop -Woche verspricht für Löwe-Frauen und Löwe-Männer eine besonders bewegende Woche zu werden - mit vielen Erkenntnissen, Trübsal blasen, aber auch neuem Mut fassen. Was die Zukunft bringt, hängt jetzt ganz stark von Deinen Handlungen ab.

Liebe und Partnerschaft

Die Liebe blüht und Du strahlst mit der Sonne um die Wette. Wenn Du in Deiner Partnerschaft jetzt eher Distanz spürst, solltest Du damit nicht übertreiben. Überprüfe die Lage und strebe Veränderungen an. Lasse Deinen Schatz jetzt nicht im Regen stehen, die Person hofft auf Dein Verständnis. Singles stellen an ihr Gegenüber recht hohe Ansprüche. Das sollte man überdenken.

Gesundheit und Fitness

Ein altes Zipperlein meldet sich, bitte nicht einfach ignorieren. Unerfüllte Sehnsüchte können auch auf das Gemüt schlagen. Lenke Dich mit Sport ab. Eine Fahrradtour oder Joggen im Wald würden helfen. Dein Zahnarztbesuch ist schon seit langer Zeit überfällig. Du fühlst Dich manchmal etwas schlapp.

Beruf und Finanzen

Wenn Du beruflich etwas lockerer und nicht so ehrgeizig vorgehen würdest, wärst Du schon weiter. Wer zu verbissen handelt, hat nicht unbedingt Erfolg. Ein positiver Aspekt gibt Dir ausreichend Kraft und Entschlossenheit. Trete dennoch etwas zurück, Du brauchst eine kreative Pause. Der berufliche Alltag besteht meist aus Routine, was auch Vorteile hat.