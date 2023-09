Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 11.9. bis 17.9.2023

Laut gratis Wochenhoroskop für Löwe vom 11.9. bis 17.9.2023 sehnst Du Dich nach einer Liebeswoche. Doch um Deine Bedürfnisse zu stillen, solltest Du in der nächsten Horoskop -Woche auch Deine Umgebung im Blick behalten. Erfahre jetzt noch mehr über Deine Zukunft.

Liebe und Partnerschaft

Ein gewagter Flirt verlockt Dich zu einem noch gewagteren Spiel. Das Thema Liebe und Erotik ist im Moment nicht gerade unwichtig. Dank der kosmischen Unterstützung klappt die Liebe zurzeit wie am Schnürchen. Eine geplante Reise wird eine Fahrt ins Glück!

Gesundheit und Fitness

Dein gesundheitliches Wohlbefinden ist sehr schwankend. Stärke Dich zwischendurch mit einem Spaziergang. Das klärt Deine Gedanken und kann auch Stress abbauen, der sich angestaut hat. Wenn Du sparsam mit Deinen Kräften umgehst und Dich nicht übernimmst, bist Du guter Laune und verfügst in Deiner Freizeit über ausreichend Energie.

Beruf und Finanzen

Ein Projekt gerät ins Stocken, habe Geduld! Wenn Du auf Deine Gesprächspartner richtig eingehst, können alle Beteiligten ihren Nutzen daraus ziehen. Stelle also nicht auf stur. Vorsicht vor Tratsch am Arbeitsplatz. Halte Dich aus den Angelegenheiten anderer heraus. Bleibe zurückhaltend und neutral. Du erreichst alles, was Du Dir vorgenommen hast und sogar noch mehr. Unterstützung erhältst Du dabei von vielen Seiten.