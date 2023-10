Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 16.10. - 22.10.2023

Eros sorgt für knisternde Stimmung. Was die Liebe in der Zukunft sonst noch bringt, verrät das Wochenhoroskop für Löwe vom 16.10. bis 22.10.2023. Die nächste Horoskop -Woche sieht große Gefühle im Anmarsch.

Liebe und Partnerschaft

Wundere Dich nicht, wenn die Funken sprühen. Zurzeit wirst Du von einem Kampfplaneten regiert und scheust daher auch keine Auseinandersetzung. Ruhe bewahren! Nur wer genau hinsieht, erkennt Deinen Liebesschmerz. Lasse Dich nicht von der Angst treiben, etwas zu versäumen. Letztlich kannst Du nicht alles Interessante mitnehmen.

Gesundheit und Fitness

Du strotzt vor Kraft und Energie, steckst voller Pläne und könntest Bäume ausreißen. Du bist richtig gesund und die Fitnesskurve ist ganz oben. Bringe die ganze Energie in die Liebe ein, dort hast Du die meisten Erfolgsaussichten.

Beruf und Finanzen

Alles, womit Du in letzter Zeit nicht fertig wurdest, kann jetzt so nach und nach aufgearbeitet werden. Es geht Dir alles wieder leichter von der Hand. Lasse Dich am Arbeitsplatz aber nicht immer in eine Ecke drängen! Du solltest in Deinem Terminplan genügend Zeit für entsprechend wichtige Arbeiten freihalten. Terminüberschneidungen führen zu Problemen.