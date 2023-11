Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 27.11. - 3.12.2023

Die Mondenergien scheinen Dich in der nächsten Horoskop Woche zu beflügeln, gleichzeitig solltest Du in Zukunft Dein Schicksal nicht zu sehr herausfordern. Finde einen guten Mittelweg. Weitere Lebensratschläge erhältst Du im kostenlosen Wochenhoroskop für Löwe vom 27.11. bis 3.12.2023 .

Liebe und Partnerschaft

Was Du im Guten bei Deinem Partner nicht erreichst, gelingt auch nicht im Bösen. Im Moment ist alles nicht so ganz leicht für Dich. Noch scheint in Deiner Beziehung alles in Ordnung zu sein, doch Spannungen bauen sich bereits auf. Achte auf Deine zwischenmenschlichen Beziehungen. Diese sind zurzeit nicht gerade gut bestellt und bedürfen einer Auffrischung. Reagiere lieber gelassen und positiv, das wirkt sehr verführerisch.

Gesundheit und Fitness

Mal auf, mal ab, überfordere Deinen Körper nicht mit zu viel Action. Probleme mit den Bronchien sind möglich. Schütze Dich vor Zugluft. Du bist eine Marionette Deines Ehrgeizes, das setzt Dich ganz schön unter Druck. Deine Kräfte schwanken zwischen hoch und tief, haushalte richtig!

Beruf und Finanzen

Du bist sehr kreativ, aber auch eigensinnig und unberechenbar. Nutze doch mal Deine guten Beziehungen, um Dich beruflich zu verbessern. Wenn Du jetzt gerne Kommunikation betreibst oder Diskussionen führst, dann horche auch, was Andere zu sagen haben! Nur Disziplin und bedingungsloser Einsatz zählen im Moment.