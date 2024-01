Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 29.1. - 4.2.2024

Liebe und Partnerschaft

Wenn Du Dich ganz hingibst, kannst Du die Liebe richtig genießen. Es wird höchst romantisch, lasse Dich einfach richtig fallen. Intuitiv fühlst und spürst Du, was ein anderer sich wünscht, aber das heißt noch lange nicht, dass Du diese Wünsche auch erfüllen musst. Überrenne Deinen Partner nicht, sondern nähere Dich ihm lieber behutsam.

Gesundheit und Fitness

Du wirkst etwas saft- und kraftlos, schwimme oder walke dagegen an. Krankheit nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern gründlich auskurieren. Du möchtest Dich gesundheitlich besser orientieren und Dich auf möglichst angenehme Weise erholen. Das ist nicht unbedingt ein Nachteil, setze es genau so um! Nicht so fett essen, das entlastet.

Beruf und Finanzen

Die Situation verlangt oft rasches handeln, originelle Ideen und Verständnis für ungewöhnliche Ereignisse. Behalte daher einen kühlen Kopf. Der Druck kann Dir allmählich zu viel werden. Du spürst die Anforderungen und Verpflichtungen und das macht Dir zu schaffen. Ein Karrieresprung ist in der momentanen Situation nicht zu erwarten. Du bist dazu bereit, Deine Meinung und Überzeugung zu vertreten. Achte aber auch darauf, dass Du nicht fanatisch wirst. Bleibe neutral.