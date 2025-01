Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 27.1. bis 2.2.2025

Die nächste Horoskop -Woche scheint eine abwechslungsreiche Liebeswoche zu werden. Doch das bedeut et keineswegs, dass Dein Sternzeichen jetzt weniger achtsam sein darf. Lies jetzt alle kosmischen Ratschläge im kostenlosen Wochenhoroskop für Löwe vom 27.1. bis 2.2.2025.

Liebe und Partnerschaft

Achte auf Deine zwischenmenschlichen Beziehungen. Diese sind zurzeit nicht gerade gut bestellt und bedürfen einer Auffrischung. Es besteht eine starke Tendenz zur Selbstdarstellung, besonders vor Angehörigen des anderen Geschlechts. Übertreibe es nicht! Überlege Dir jetzt gut, was Du sagst und schreibst. Seit langem unterdrückte Spannungen in der Gefühlswelt können explosiv zutage kommen. Das ist gut so, denn Gewitter reinigt die Luft.

Gesundheit und Fitness

Optimismus stärkt das Immunsystem. Gesundheitlich erlebst Du einen deutlichen Aufschwung. Du hast ein Energiehoch und darfst Dir alles zumuten. Ausgewogene Kost baut Dich jetzt am schnellsten auf.

Beruf und Finanzen

Du bist imstande, auch komplizierte Zusammenhänge zu erfassen und zu einem positiven Ergebnis zu bringen. Bleibe dabei auf dem Teppich. Ruhe Dich nicht zu lange auf Deinen Lorbeeren aus. Versuche bereits jetzt, weitere Ziele ins Auge zu fassen und diese auch zu erreichen. Wenn Du so weitermachst, sind berufliche Kollisionen vorprogrammiert. Von der Begegnung mit einem wichtigen Menschen solltest Du Dir für Deine Karriere nicht zu viel versprechen. Du musst allein die Lösung finden.