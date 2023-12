Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 25.12. bis 31.12.2023

Ein dünnes Fell kann Löwe-Frau und Löwe-Mann in Liebe, Gesundheit und Beruf in der nächsten Horoskop -Woche zum Verhängnis werden. Das kostenlose Wochenhoroskop für Löwe vom 25.12. bis 31.12.2023 enthält Vorschläge der Sternenkundler, wie Du mit der jeweiligen Lebenssituation umgehen kannst.

Welchen Einfluss die Planetenbewegungen auf das Tierkreiszeichen Löwe in Zukunft haben werden, erfährst Du unter :

Liebe und Partnerschaft

Du blühst richtig auf und ziehst die ganze Aufmerksamkeit auf Dich. Spürst Du es denn nicht? Um Dich herum knistert es gewaltig. Wenn Du abwartest, kann sich ein Herzenswunsch erfüllen. Dein Schatz weiß es zu schätzen, dass Du immer für ihn da bist.

Gesundheit und Fitness

Vermeide jetzt Stress, wo Du nur kannst - nutze Deine Zeit lieber zum Entspannen oder mit Freunden. Entschlacke und entgifte Deinen Körper einmal ganz gründlich. Auch wenn Du derzeit von einem Energieschub profitierst, ist Dein gesundheitliches Wohlbefinden sehr schwankend.

Beruf und Finanzen

Du bist zu unruhig: Reden, Verhandeln, Reisen, Geschäfte, Geselligkeit. Konzentriere Dich mehr und sei doppelt so genau wie sonst. Du fühlst Dich schnell erschöpft und bringst keine großen Leistungen. Vielleicht solltest Du Dich lieber etwas mehr mit Dir selbst beschäftigen? Du kannst Menschen, denen es nicht so gut geht, eine seelische Stütze sein, indem Du Wärme, Nähe und Zuverlässigkeit vermittelst. Du bist gefragt wie nie. Eine unbewusste Kraft treibt Dich an, bis Du alles gegeben hast. Dieser Einsatz zahlt sich voll aus. Das wirst Du bald merken.