Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 19.2. bis 25.2.2024

Nutze die nächste Horoskop Woche vom 19.2. bis 25.2.2024 als Inspiration für die Zukunft. Das kostenlose Wochenhoroskop für Löwe weiß: Für mehr Harmonie in Liebesdingen lohnt sich ein offenes Wort. Freiheit ist in der Liebe genauso wichtig wie Zusammenhalt, manchmal ist die Zeit einfach reif für Veränderungen. Ob es im Beruf angebracht ist, neue Wege einzuschlagen, verraten die Tipps der Sternenkundler.

Liebe und Partnerschaft

Paare legen jetzt Ziele für die Zukunft fest und halten zusammen. In der Liebe wird es heiß und romantisch und so mancher Single bekommt so richtiges Herzflimmern. Freue Dich auf etwas Außergewöhnliches. Wer jetzt Deine Schwachstelle findet, wickelt Dich um den Finger. Deine Gefühle stehen momentan eher unter der Herrschaft Deines Verstandes.

Gesundheit und Fitness

Mal auf mal ab, überfordere Deinen Körper nicht mit zu viel Action. Stelle Deine Gesundheit auf den Prüfstand, irgendetwas stimmt da nicht. Du neigst dazu, Dich zu überschätzen, die Energie lässt nach. Du stehst sehr stark unter Druck. Vielleicht kannst Dir ein paar Tage freinehmen und einen kleinen Urlaub machen, es würde Dir guttun.

Beruf und Finanzen

Diszipliniert und mit Köpfchen beißt Du Dich durch Hindernisse hindurch. Was Du jetzt anpackst, insbesondere Tätigkeiten, die geistige Aktivität verlangen, hat große Aussicht auf Erfolg. Löse die Dinge sachlich! Aus Deinem tiefen Inneren kommen neue Ideen, die Dir sagen, dass jetzt die Zeit zum Handeln gekommen ist. Schiebe nichts auf die lange Bank. Passe nur auf, dass Kleinkrämer Dir nicht alles zerreden.