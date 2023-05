Wochenhoroskop Schütze: Deine Horoskop Woche vom 08.05. - 14.05.2023

Erwartet Dich in der neuen Horoskop Woche eine Phase der Ruhe und Gelassenheit oder steht das nächste Abenteuer vor der Tür? Das aktuelle Wochenhoroskop für Schütze vom 08.05. bis 14.05.2023 schenkt Dir einen Blick in Deine Zukunft und verrät Dir, was in den nächsten Tagen auf Dich zukommt.

Wage einen Blick in die Zukunft mit den Schütze-Horoskopen:

Liebe und Partnerschaft

Jetzt ist die Zeit der Inspiration. Du bist aktuell eher unausgeglichen und launisch. Höre auf Deine innere Stimme und beantworte Dir intuitiv Deine Fragen. Lösungen sind in Aussicht: Nur Du kannst etwas an der Situation ändern. Dein Beziehungsleben festigt sich, auch wenn es aktuell nicht so leidenschaftlich zwischen Euch ist.

Gesundheit und Fitness

Du wirkst unruhig und brauchst etwas, an dem Du kurz entschlossen Deine Kraft auslassen und Deinen Elan beweisen kannst. Gehe tanzen, das bringt Schwung für Körper, Geist und Seele. Keiner erwartet, dass Du in ständiger Hochform bist, sorge neben all der Aktivität auch für etwas mehr Ruhe und Ausgleich, das stärkt zusätzlich Dein Immunsystem.

Beruf und Finanzen

Greife beim nächsten Stellenangebot bedenkenlos zu: Deine Entschlussfreudigkeit macht sich positiv bemerkbar. Keiner Deiner Kollegen versteht so richtig, was Du eigentlich wirklich willst, reagiere deshalb auf Kritik nicht gleich so explosiv! Ratschläge aus der oberen Etage solltest Du unbedingt beachten.