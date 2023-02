Wochenhoroskop Schütze: Deine Horoskop Woche vom 13.02. - 19.02.2023

Wenn Du Dir Mühe gibst, kann diese Horoskop Woche geradezu eine heiße Liebeswoche für Dein Sternzeichen werden. Was es sonst noch über Dein Sternzeichen zu wissen gibt, ob Du gesundheitlich kürzer treten solltest oder einen beruflichen Erfolg vorweisen kannst, steht hier im kostenlosen Wochenhoroskop für Schütze vom 13.02. - 19.02.2023.

Liebe und Partnerschaft

Prüfe Deine zwischenmenschlichen Beziehungen! Bist Du noch in Harmonie mit Deinem Schatz? Gib acht, Dein Wohlgefühl könnte Dich täuschen. Versinke nicht in Selbstmitleid, das wird Dir nicht weiterhelfen. Deine Launen solltest Du zügeln und das Lächeln nicht vergessen. Durch Venus in Deinem Zeichen wirkst Du besonders verführerisch und weckst Interesse. Trotz kleiner Missstimmung erwarten Dich sehr erotische und beglückende Stunden.

Gesundheit und Fitness

Etwas mehr Schlaf außer der Reihe würde Dir einmal sehr guttun. Ziehe die Bremse, mehr Ruhe würde Dir zugutekommen. Lasse Dich von einem ewigen Besserwisser nicht zu sehr nerven. Du bist eine Marionette Deines Ehrgeizes, das setzt Dich ganz schön unter Druck.

Beruf und Finanzen

Vorsicht, mancher Kollege würde sich freuen, wenn Du Fehler machst. Du bist zu unruhig: Reden, Verhandeln, Reisen, Geschäfte, Geselligkeit. Du musst Dich mehr konzentrieren und doppelt so genau sein wie sonst. Blitzartige Einfälle können Dir neue Möglichkeiten eröffnen. Nur nicht zögern! Sei nicht so streng mit Deinen Mitarbeitern, sie können nichts für die momentane Situation. Mit Freundlichkeit kommst Du viel weiter.