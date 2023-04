Wochenhoroskop Schütze: Deine Horoskop Woche vom 17.04. bis 23.04.2023

Liebe und Partnerschaft

Wenn Du öfter mal nachgibst, wirst Du staunen, was sich daraus ergeben kann. Du sehnst Dich nach Gemütlichkeit und liebevoller Fürsorge. Alles wird gut, wenn Du Deinem Schatz ein paar Eigenwilligkeiten nachsiehst. Du wirkst immer sehr kontrolliert und bist nicht ganz frei von Vorteilsdenken. Überhaupt werden Liebe und Gefühle sehr nüchtern angegangen.

Gesundheit und Fitness

Ziehe die Bremse, mehr Ruhe würde Dir guttun. Erschaffe Dir jetzt ein inneres Leitbild, das Dir bei Deinen Bemühungen um Kraft und Gesundheit helfen kann. Setze auf Disziplin! Viel trinken, um Deine Nieren zu entgiften. Regelmäßige Bauchatmung stabilisiert Dein inneres Gleichgewicht.

Beruf und Finanzen

Bleibe beruflich auf jeden Fall am Ball und strecke Deine Fühler in alle Richtungen aus. Du bekommst lukrative Angebote. Du hast einen ausgesprochen guten Spürsinn für Geschäfte. Handle aber nicht voreilig, sondern warte ab, es lohnt sich. Du gibst Dir keine Blöße, wenn Du Dich für einige Zeit ausklinkst, um Dich auszuruhen. So bist Du bald wieder fit und voll einsatzbereit. Keiner Deiner Kollegen versteht so richtig, was Du eigentlich wirklich willst.