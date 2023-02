Wochenhoroskop Schütze: Deine Horoskop Woche vom 27.02. bis 05.03.2023

In der aktuellen Horoskop Woche braucht es besonders in Liebesdingen frischen Schwung und mehr Abwechslung. Es ergibt keinen Sinn, vor Problemen im Leben davonzulaufen. Was das Schicksal in den kommenden Tagen allen Schütze-Frauen und Männern an guter Stimmung oder Erschwernissen in den Weg legt, weiß das kostenlose Wochenhoroskop für Schütze vom 27.02. bis 05.03.2023.

Liebe und Partnerschaft

Ob liiert oder Single, es muss etwas laufen, es muss sich etwas abspielen. Sei spontan, tue einfach einmal verrückte Dinge! In der Liebe wird es heiß und romantisch und so mancher Single bekommt so richtiges Herzklopfen. Freue Dich auf etwas Außergewöhnliches. Zielstrebigkeit und Konsequenz sind angesagt. Halte Versprechungen ein und baue nicht auf Luftschlösser! Der Zahn der Zeit nagt am Beziehungsleben. Bringe mehr Schwung und Abwechslung in den Alltag.

Gesundheit und Fitness

Gesundheitlich bist Du absolut fit. Maßhalten beim Naschen, das Gewicht klettert sonst ganz schnell. In einer Wellnessoase kannst Du so richtig entspannen. Jetzt muss die Erholung an erster Stelle stehen, sonst übernimmst Du Dich.

Beruf und Finanzen

Das Selbstvertrauen ist ausgeprägt und gesetzte Ziele werden mit Nachdruck verfolgt. Halte Deine Ideen zurück, Kleinkrämer zerreden sonst alles. Neue Erkenntnisse hast Du mehr als genug gewonnen. Diese sind aber nur dann von großer Bedeutung, wenn sie auch zu Taten führen. Du möchtest Deine Talente jetzt so richtig zeigen, allerdings fehlt noch etwas der Mut.