Wochenhoroskop Schütze: Deine Horoskop Woche vom 8.7. bis 14.7.2024

Liebe und Partnerschaft

Wo soll Deine blinde Verliebtheit hinführen? Wache endlich auf! Ein Liebesurlaub ist längst überfällig, mache Deinem Schatz den Vorschlag. Dir steht der Sinn nach Unterhaltung und Abwechslung, nicht nach Verantwortung. Wenn Du Dich vernachlässigt fühlst, schmolle nicht und reagiere nicht trotzig, sondern finde den Grund heraus.

Gesundheit und Fitness

Du hast das Gefühl, Bäume ausreißen zu können. Bleibe kontrolliert und finde die richtige Balance zwischen Aktivität und Passivität. Momentan bist Du müde und träge. Ein kleiner Bewegungsausgleich wäre nicht schlecht – schon eine kleine Radtour reicht aus, um fit zu bleiben. Lasse Dich von Kritik nicht herunterziehen. Musik und Natur können beruhigen. Auf Partys solltest Du nicht zu viel trinken. Gehe lieber rechtzeitig nach Hause und sorge dafür, endlich mehr zur Ruhe zu kommen.

Beruf und Finanzen

Du entfaltest jetzt Deine ganze Energie und stehst Deinen Mann oder Frau. Nun zeigst Du so richtig, was an Dynamik in Dir steckt. Du erhältst endlich die lang ersehnte Anerkennung, und Deine Kreativität wird belohnt. Was Du jetzt beginnst, führt zum Erfolg. Verschweige jedoch keine Schwierigkeiten und Probleme, das könnte den harmonischen Ablauf stoppen. Lege die Karten offen auf den Tisch. Habe bloß keine Angst vor neuen Herausforderungen – Du schaffst es!