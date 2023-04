Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 01.05. - 07.05.2023

Die nächste Horoskop Woche wird laut der Astrologie eine Liebeswoche, hält aber auch einige Hürden bereit, denen Du Dich tapfer stellen musst. Was es über Dein Schicksal sonst noch zu berichten gibt, sagt Dir das gratis Wochenhoroskop für Schütze vom 01.05. bis 07.05.2023.

Liebe und Partnerschaft

Wenn Du Dich jetzt auf die Liebe konzentrierst, wirst Du nicht enttäuscht. Selbst wenn die Gefühle nicht so im Vordergrund stehen, zeige Dich doch von Deiner besten Seite. Dein Umfeld wird erstaunt sein. Es geht jetzt um Sicherheit, Zugehörigkeit, Treue und Vertrauen. Sprich ein Thema an, das Du schon länger vor Dir hergeschoben hast. Du kannst heute gut mitteilen, was Dich im Innersten bewegt.

Gesundheit und Fitness

Vermeide allzu Strapaziöses. Du fühlst Dich ausgelaugt und hundemüde. Bestleistungen sind derzeit kaum möglich. Reduziere Dein Pensum und ruhe Dich aus. Du hast Dir sehr viel zugemutet. Schöpfe Kraft und gönne Dir ein paar Tage Ruhe, sonst geht Dir noch die Luft aus.

Beruf und Finanzen

Du beurteilst Menschen eher nach ihren Taten als nach ihren Worten. Bleibe diesem Grundsatz auch weiterhin treu. Pflichten erfüllen, auch wenn es manchmal schwerfällt. Halte Deine körperlichen und seelischen Kräfte unter Kontrolle und weiche nicht vor den Anforderungen zurück, der Erfolg winkt!