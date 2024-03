Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 4.3. bis 10.3.2024

Liebe und Partnerschaft

So wie Du Dir die Liebe vorstellst, kann es keine Erfüllung geben. Ungeahnte Kräfte stacheln zu neuen Abenteuern an. Jetzt also nicht mehr lange warten, sondern prüfen, was der Markt alles so bietet. Nichts ist so stark wie die Liebe. Lasse alles, was Du tust, in Liebe geschehen und Du wirst es tausendfach wieder zurückbekommen. Du bist sehr empfänglich für Schmeicheleien, da rührt jemand Dein Herz.

Gesundheit und Fitness

Für Dein körperliches Wohlbefinden hilft das richtige Maß an Bewegung und Ruhe. Wenn Du erste Anzeichen von Unruhe an Dir bemerkst, solltest Du Dich zurückziehen und eine Entspannungsübung machen, so bleibst Du fit. Fettarm essen oder mehr Bewegung, sonst droht der berühmte Hüftring. Endlich bist Du wieder besser in Form. Die Einflüsse sind günstig und die etwas mageren Zeiten neigen sich dem Ende zu. Du kannst aufatmen.

Beruf und Finanzen

Du hast zwar tolle Ideen, aber wenig Lust, intensiv dafür zu arbeiten. Die Kollegen schätzen Deine Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit. Auch wenn es Dir schwerfällt, solltest Du Dich der Situation stellen und Dein Bestes geben. Am Ende profitierst Du gewaltig. Du bist voller Scharfsinn und Klarheit der Gedanken und Überlegungen. Was Du anpackst, hat große Aussicht auf Erfolg. Setze es jetzt um!