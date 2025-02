Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 3.3. bis 9.3.2025

Hier erfährst Du, ob Dich eine Liebeswoche oder Herzschmerz erwartet - aber auch, was Dich in anderen Lebensbereichen in der nächsten Horoskop - Woche bewegt. Alle kosmischen Informationen erfährst Du jetzt im Wochenhoroskop für Schütze vom 3.3. bis 9.3.2025.

Liebe und Partnerschaft

Passe auf, dass Du nicht durch negative Äußerungen jemanden total verärgerst. Du hast zu viel Energie, die Du sinnvoller einsetzen solltest. Kläre Deinen Partner oder Deine Partnerin auf, wenn Du das Gefühl hast, mit ihm nicht klarzukommen. Nichts lässt sich wiederholen, auch wenn es noch so schön war. Es kommt frischer Schwung in Dein Liebesleben – also runter von der Bremse!

Gesundheit und Fitness

Du hast zwar noch genügend Kraft für den Alltag, aber Deine Akkus könnten trotzdem etwas Energie vertragen. Eine Fahrradtour am Wochenende wäre gut. Schiebe nicht immer alles auf die lange Bank – das macht nur schlaflos. Deine Laune ist zwar im Keller, aber Dein Körper ist kraftvoll und fit. Wenn Du einmal nüchtern und ehrlich Bilanz ziehen willst, wie es um Dein seelisches Gleichgewicht steht, dann ist jetzt der richtige Moment.

Beruf und Finanzen

Keine Aufgabe ist zu schwierig – denke daran, was Du schon alles geleistet hast. Du bist zäh und stark und willst Dich immer in die erste Reihe drängen. Doch das Glück auf Kosten anderer währt in der Regel nur sehr kurz. Manchmal werden Deine Kollegen aus Dir nicht ganz schlau. Doch mit Deiner freundlichen Art machst Du vieles wieder wett. Geistige Aktivitäten und eine gewisse Tendenz zu Streitgesprächen begleiten Dich.