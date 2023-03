Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 13.03. - 19.03.2023

Dein Körper ist stark in der nächsten Horoskop Woche, doch was ist mit Deiner Seele? Stehen die Liebessterne gut für Dich? Kannst Du beruflichen Erfolg genießen? Das Wochenhoroskop für Schütze vom 13.03.2023 bis 19.03.2023 weiß mehr über Dein Schicksal.

Liebe und Partnerschaft

Deine Scheu, der nackten Wahrheit ins Gesicht zu sehen, lässt Deine Fantasie gedeihen und macht Dich sehr hellhörig. Warum fragst Du Deinen Partner oder Deine Partnerin, wie viel Du wert bist? Du solltest es spüren. Eine brisante Begegnungskonstellation erwartet Dich. Dein Herzblatt könnte nervös werden, also übertreibe bitte nicht mit geheimen Aktionen. Du übersiehst schöne Chancen, weil Du nicht bei der Sache bist.

Gesundheit und Fitness

Es erdrückt Dich fast und macht Dich krank, weil Du immer wieder Deine Gefühle versteckst, um nach außen weiterhin stark und kontrolliert zu wirken. Gönne Dir wieder einmal eine Massage. Viele Verspannungen und unangenehme Körperempfindungen werden dadurch verschwinden.

Beruf und Finanzen

Mit Deinem Tatendrang und Enthusiasmus stürzt Du Dich am liebsten in die Arbeit. Alles andere vergisst Du. Das ist selten der richtige Weg. Du konzentrierst Dich zu sehr auf Kleinigkeiten und verlierst dabei den Überblick. Glaube nicht, dass Du keine Fehler machst. Leider suchst Du diese meist nur bei den anderen - fange besser bei Dir selbst an. Nutze für Deinen Erfolg den günstigen Merkur-Einfluss.