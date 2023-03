Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 27.03. - 02.04.2023

Das Wochenhoroskop ist noch nicht alles, was Dich an astrologischer Hilfe auf TAG24 erwartet:

Liebe und Partnerschaft

Überlege gut, was jetzt gesagt wird, darauf kann man bauen. In der Liebe solltest Du jetzt nicht nach Deinem Verstand, sondern nach der Tiefe Deiner Gefühle entscheiden: Das ist der Schlüssel zum Glück. Du bist nicht allein, jemand bietet seine starke Schulter an. Erst, wenn Du Dir ganz sicher bist, kannst Du ungehindert Dein Ziel anstreben. Prüfe also noch einmal genau Deinen Plan und dann nichts wie los.

Gesundheit und Fitness

Es stehen Tage des Genießens und der Harmonie an. Das, was Du ausstrahlst, kommt auf Dich zurück. Lebe einfach in den Tag hinein! Ein altes Zipperlein meldet sich, bitte nicht einfach ignorieren. Achtung, denke an die Sucht-Falle, besonders beim Alkohol. Verwöhne Dich lieber mit kulinarischen Köstlichkeiten, genieße und schlemme.

Beruf und Finanzen

Du bist diplomatisch, hilfsbereit und überall beliebt. Deine Leistungen werden hoch eingeschätzt und Du wirkst auf andere sehr überzeugend. Besinnung und Konzentration machen Dich ruhig und umsichtig. Beschreite auch einmal unübliche Wege, sie führen zum Erfolg. Berufliche Differenzen sind möglich, denn es erwartet Dich ein hartnäckiger Gesprächspartner.