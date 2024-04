Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 8.4. bis 14.4.2024

Liebe und Partnerschaft

Jemand braucht Deine Hilfe und Deinen Rat, sei offen für alles. Rechne nicht mit der großen Erfüllung des Lebens, das dauert noch. Du bist offen für neue Menschen und Abwechslung. Dein Schatz könnte das missverstehen. Deine Zeit steht für Veränderungen, auch Beziehungen können infrage gestellt werden.

Gesundheit und Fitness

Du bist momentan zu gefühlvoll, sensibel und vielleicht auch gesundheitlich anfällig. Gehe daher lieber auf Rückzug und riskiere nichts. Gehe raus, lasse es Dir gut gehen und streife die schlechten Einflüsse einfach ab. Dein Körper und Deine Seele werden es Dir danken. Finde Deinen Rhythmus. Es geht um die Einheit von Körper, Geist und Seele.

Beruf und Finanzen

Dein Verstand ist jetzt besonders lebendig. Du bist schlagfertig und wach. In einer Gesprächsrunde überzeugst Du durch treffende Argumente. Egal was Du jetzt beginnst, es gelingt Dir alles ohne große Mühe. Man wird Dir Verständnis entgegenbringen und weiß auch sehr zu schätzen, was man an Dir hat. Freue Dich darüber! Deine Unzufriedenheit am Arbeitsplatz beeinträchtigt das Arbeitsklima negativ.