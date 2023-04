Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 10.04. - 16.04.2023

Lass den Kopf nicht hängen, wenn in der nächsten Horoskop Woche nicht alles klappt. Die Sterne ermutigen das Sternzeichen Schütze dazu, die Energie auf das Positive im Leben zu lenken. Was genau dieser kosmische Ratschlag für jeden Lebensbereich bedeutet, erfährst Du im kostenlosen Wochenhoroskop für Schütze vom 10.04. bis 16.04.2023.

Liebe und Partnerschaft

Deine liebevollen Worte werden von Deinem Schatz dankbar angenommen. Du kannst nicht alles haben, was Du Dir wünschst. Manchmal musst auch Du auf etwas verzichten. Mache andere nicht dafür verantwortlich. Es sieht gut aus! Der Liebeshimmel öffnet seine Tore und bringt Deiner Beziehung einen wundersamen Segen. Zärtliche Stunden stehen an. Deine intellektuelle Kontrolle versagt, Du zerfließt in Glücksgefühlen.

Gesundheit und Fitness

Körperliche Arbeiten und Aktivitäten sind etwas eingeschränkt. Du solltest Dich nicht überschätzen. Auch bei Dir sind Erholungspausen nötig, sonst fühlst Du Dich ganz schnell ausgelaugt. Du hast Dir sehr viel zugemutet. Schöpfe Kraft und gönne Dir ein paar Tage Ruhe, sonst geht Dir noch die Luft aus.

Beruf und Finanzen

Du wirst bald mehr Erfolg haben, als Du dachtest. Konzentrationsfähigkeit ist gefragt, gehe besonders aufmerksam vor. Auch wenn es stressig wird, bleibe einfach ruhig und gelassen. Du hast keinen Grund, in Panik zu geraten, denn Du erhältst plötzlich Unterstützung. Du wirst in jeder Situation die richtigen Worte finden, um Dich richtig darzustellen.