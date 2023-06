Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 26.6. bis 2.7.2023

Liebe und Partnerschaft

Jemand wartet darauf, Dich an die Hand zu nehmen. Du holst Dir den größtmöglichen Nutzen, wenn Du aus Deinen negativen Erfahrungen endlich klug wirst. Wie oft willst Du noch auf die Nase fallen? Die Sterne sorgen für Harmonie und Leidenschaft gleichermaßen. In der Liebe werden Dir einige Hürden in den Weg gelegt, die es zu umgehen gilt. Meide Menschen, die so gar nicht auf Deiner Wellenlänge liegen.

Gesundheit und Fitness

Es geht Dir schon deutlich besser. Du wirkst ausgeruht und erholt und machst auf Dein Umfeld einen entspannten Eindruck. Deine Aura kommt an. Deine Fitness ist zwar nicht besonders gut, aus gesundheitlicher Sicht wäre es aber nicht sehr effektiv, jetzt mit einem harten Training zu beginnen. Fettarm essen oder mehr Bewegung, sonst droht der berühmte Hüftring. Eine Saftkur würde Deinem Immunsystem guttun.

Beruf und Finanzen

Wahre Dein Gesicht und stehe ohne Rückzieher zu Deinen Ansichten. Eine Aufgabe erfordert große Detailkenntnisse, mehr als gedacht. Du hast jetzt die Chance, einen positiven Lebensabschnitt einzuleiten. Ziehe also Bilanz und richte den Blick auf die Zukunft. Überprüfe genau, wer für Deine Erfolglosigkeit verantwortlich ist.