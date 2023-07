Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 31.7. bis 6.8.2023

Leider kann nicht jeder beim Tempo in Liebe und Partnerschaft von Schütze-Mann und Schütze-Frau in der nächsten Horoskop-Woche mithalten. Die Himmelskörper warnen Dich davor, allein in die Zukunft zu starten. Das kostenlose Wochenhoroskop für Schütze vom 31.7. bis 6.8.2023 weiß, auf welche Beziehung es wirklich ankommt.