Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 7.8. bis 13.8.2023

In der nächsten Horoskop-Woche können Schütze-Frau und Schütze-Mann in jedem Lebensbereich viel erreichen, wenn sie die kosmische Botschaft der Himmelskörper beherzigen. Was das Universum Dir mitteilen möchte, erfährst Du im Wochenhoroskop für Schütze vom 7.8. bis 13.8.2023.