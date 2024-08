Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 5.8. bis 11.8.2024

In der nächsten Horoskop -Woche ist es Zeit, Deine beruflichen Ziele in Angriff zu nehmen! Traue Dich, die nötige Richtungsentscheidung zu treffen und Dein Leben selbst zu gestalten. Zuspruch kommt von den Sternen in Deinem kostenlosen Wochenhoroskop für Schütze vom 5.8. bis 11.8.2024 . Darin erfährst Du auch alles zu Liebe und Gesundheit.

Liebe und Partnerschaft

Eitel Sonnenschein in jeder Beziehung, Herz was willst Du mehr! Oder machen Dir schmerzhafte Erfahrungen in Deinem Liebesleben das Leben schwer? Loslassen und neu durchstarten heißt die Lösung. Wenn es ein wenig in Deiner Beziehung kriselt, sei absolut ehrlich, sonst werden sich die Notlügen sehr schnell rächen. Weiche einer persönlichen Herausforderung nicht aus. Sage Deine Meinung und beziehe ganz klar Stellung.

Gesundheit und Fitness

Die Freizeit dient der Erholung und nicht dazu, sich neuen Stress aufzubauen. Du bist fit und belastbar und gut gelaunt. Schieße mit Deinem Enthusiasmus nicht übers Ziel hinaus, das hat Dir schon einmal geschadet. Ein wichtiger Schritt für ein größeres Vorhaben ist gelungen. Du hast Dir eine Erholungspause verdient. Mache eine Reise! Finde Deinen Rhythmus. Es geht um die Einheit von Körper, Geist und Seele.

Beruf und Finanzen

Deine sonnigen Liebesplaneten machen sich in Deinem Liebesleben bemerkbar. Vor allen Dingen Singles sollten flirten, was das Zeug hält. Im Moment bist Du sehr leistungsfähig, das schafft Bewunderer. Selbstbewusst und mutig. Nur so kannst Du beruflich Eindruck schinden und damit einen Volltreffer landen. Setze all Dein Vertrauen in Dich selbst. Schaffe Dir Glücksmomente. Nur so überstehst Du den grauen Alltag und bist den harten Anforderungen des Lebens gewachsen.