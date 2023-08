Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 28.8. bis 3.9.2023

Zu wissen, was man in Liebe, Beruf und Fitness wirklich erreichen will, ist nicht immer leicht. Diese Erfahrung machen auch Schütze-Frau und Schütze-Mann in der nächsten Horoskop-Woche. Einen kosmischen Anhaltspunkt bietet das kostenlose Wochenhoroskop für Schütze vom 28.8. bis 3.9.2023.