Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 4.9. - 10.9.2023

Eine liebestolle Zeit erwartet Schütze-Männer und Schütze-Frauen in der nächsten Horoskop Woche. Welche Hürden in der Zukunft genommen werden müssen und in welchen Lebensbereichen sich Türen öffnen, berichtet das kostenlose Wochenhoroskop für Schütze vom 4.9. - 10.9.2023.

Liebe und Partnerschaft

Deine Gedankenwelt droht in Unordnung zu geraten. Zu viele Eindrücke, Änderungen und auch Anforderungen werden an Dich herangetragen. Versuche, Deine innere Unruhe in den Griff zu bekommen. Tu nur das, was wirklich getan werden muss. Schaffe klare Verhältnisse. Versuche nicht, ein unangenehmes Erlebnis aus Deinem Gedächtnis zu streichen. Erst, wenn Du den Schmerz zulässt, wird er sich verlieren. Vermisst Du bei Deinem Schatz manchmal die Zärtlichkeit, dann mache selbst den ersten Schritt. Vielleicht bedarf es nur des Anstoßes.

Gesundheit und Fitness

Deine Gesundheit ist gut in Schuss! Entspannung steht bei Dir an erster Stelle. Du hast Deinen Ort der Ruhe gefunden. Verwöhne von Zeit zu Zeit auch einmal Deinen Körper, z.B. mit einem duftenden Bad oder einer wohltuenden Massage. Versuche, täglich auf jeden Fall einmal für eine halbe Stunde an die frische Luft zu kommen. Das regt den Geist an und bringt neue Energie. Umwandlung und Stille sind angesagt. Also ziehe Dich zurück und nutze diese Phase, um Dich zu regenerieren.

Beruf und Finanzen

Verliere bei aller Liebe zum Detail nicht den großen Rahmen aus den Augen. Das Gesamtprojekt ist wichtig und dazu gehört die Gemeinschaft. Veränderungen in Deinem beruflichen Bereich sind angezeigt. Diese sind nicht nachteilig, aber mit Sicherheit dringend notwendig. Stress pur ist angesagt und Du weißt nicht, wie Du allen Anforderungen gerecht werden sollst. Überstürze nichts und arbeite nach System. Stehe gewagten Unternehmungen eher skeptisch gegenüber. Nicht jeder Plan ist wirklich gut. Gehe kein großes Risiko ein.