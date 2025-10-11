Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 13.10. bis 19.10.2025

Ein kosmischer Rat kann in der nächsten Horoskop -Woche vor Fehlentscheidungen im Beruf schützen. Nutze das Wochenhoroskop für Schütze vom 13.10. bis 19.10.2025, um einmal aus einer anderen Perspektive auf Dein Leben schauen zu können.

Liebe und Partnerschaft

Du solltest bei einem wichtigen Gespräch auf die Zwischentöne achten. Dein Gegenüber hat etwas ganz anderes im Sinn, als Du glaubst. Dein Schatz braucht Deine Aufmerksamkeit, höre ihm besser zu. Fröhlichkeit, Flirten und Lachen! Ein wundervoller Auftakt für eine Liebesreise. Jemand bringt Dein Herz heftig zum Klopfen. Vergiss nicht, dabei zu lächeln.

Gesundheit und Fitness

Möglicherweise fühlst Du Dich auf unbestimmbare Art unwohl. Gönne Dir einen Frischekick, das macht locker und Du bist gut drauf. Chronische Erkrankungen und Depressionen können in diesen Tagen eine Erleichterung erfahren, zumal innere Erregung gedämpft wird. Du musst Dich einmal etwas mehr entlasten und für Ruhe und Ausgleich sorgen. Keiner erwartet, dass Du in ständiger Hochform bist.

Beruf und Finanzen

Die Emotionen kochen gewaltig hoch und Du hast Deine Gefühle nicht ganz im Griff. Nimm auf andere Rücksicht, nicht jeder versteht Dich. Ruhe Dich nicht zu lange auf Deinen Lorbeeren aus. Versuche bereits jetzt, weitere Ziele ins Auge zu fassen und diese auch zu erreichen. Wichtiges und Dringendes solltest Du besser selbst in die Hand nehmen. Am Arbeitsplatz lässt man Dich gewähren, möglich, dass Kollegen eifersüchtig reagieren.