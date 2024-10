Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 21.10. bis 27.10.2024

Liebe und Partnerschaft

Egal was Du tust, im Moment ist einfach alles falsch. Trotz kleiner Missstimmung erwarten Dich sehr erotische und beglückende Stunden. Du und Dein Schatz seid ein eingeschworenes Team. Angriffe von außen verpuffen. Wenn Du jetzt nicht etwas riskierst, bleibt alles beim Alten. Es liegt allein an Dir, Klarheit in Dein Durcheinander zu bringen.

Gesundheit und Fitness

Erschaffe Dir jetzt ein inneres Leitbild, das Dir bei Deinen Bemühungen um Kraft und Gesundheit helfen kann. Setze auf Disziplin! Den nächtlichen Schlaf nicht zu knapp bemessen. Du bist jetzt zu gefühlvoll, sensibel und vielleicht auch gesundheitlich anfällig. Gehe daher lieber auf Rückzug und riskiere nichts. Du wirkst kraftlos, schlafe etwas mehr.

Beruf und Finanzen

Belade Dich nicht nur mit Verpflichtungen, sondern gehe alles in Ruhe an. Nur so entgehst Du dem Alltagsstress! Du spürst einen inneren Drang und hast das Gefühl, dass da noch sehr viele versteckte Talente in Dir schlummern. Behalte Deine guten Einfälle noch für Dich. Jemand würde sie zu gerne erfahren und für sich selber nutzen. Merkur steht in einer ungünstigen Position, achte daher bei Verträgen auf das Kleingedruckte.