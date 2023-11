Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 6.11. - 12.11.2023

In der nächsten Horoskop Woche spielt die Gesundheit eine ganz entscheidende Rolle. Nur wer auf sich achtet, kann genug Kräfte sammeln, um Körper und Geist in Einklang zu bringen. Erfahre im kostenlosen Wochenhoroskop für Schütze vom 6.11. bis 12.11.2023, welche Herausforderungen sich in der Liebe und dem Beruf vor das große Glück gestellt haben.