Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 11.12. bis 17.12.2023

Liebe und Partnerschaft

Alles, was Du bisher mit Erfolg verdrängt hast, will jetzt nach außen. Machtkämpfe und Eifersuchtsdramen können die Folge sein. Du bist viel zu ungeduldig und übersiehst viele Flirtchancen. Du kannst Deine Gefühle ausdrücken und eine angenehme Unterhaltung führen. Jemand entfacht das Feuer der Liebe, wenn Du es zulässt.

Gesundheit und Fitness

Der Druck im Kopf lässt nach, das Atmen fällt wieder leichter, es gibt kaum noch Probleme. Wenn Du erste Anzeichen einer Krankheit verspürst, solltest Du überprüfen, ob Dein Unwohlsein auch einen psychischen Grund haben könnte. Aussprachen erleichtern Herz und Seele. Finde die richtige Mischung zwischen Bewegung und Ruhe.

Beruf und Finanzen

Sei nicht entmutigt, wenn etwas nicht so klappt oder andere Dinge dazwischenkommen. Morgen ist auch noch ein Tag. Du sitzt auf einer Traumwolke und gehst total an der beruflichen Realität vorbei. Werde nicht übermütig, sonst bekommst Du ganz schnell Grenzen gesetzt. Nicht alles, was Du durchsetzen willst, ist so ohne Weiteres machbar. Man setzt in der nächsten Zeit besonders großes Vertrauen in Dich.