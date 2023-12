Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 18.12. bis 24.12.2023

Beschert Venus Deinem Sternzeichen in der nächsten Horoskop-Woche unbeschwerte Stunden? Schnappe Dir das kostenlose Wochenhoroskop für Schütze vom 18.12. bis 24.12.2023 und erfahre, welche Hürden in Gesundheit und Beruf in den kommenden Tagen auf Dich zukommen.