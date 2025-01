Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 3.2. bis 9.2.2025

Was sagen die Sterne für alle Schütze-Geborenen für die folgenden Tage an Chancen und Risiken im Leben voraus? Im Wochenhoroskop für Schütze vom 3.2. bis 9.2.2025 verraten die Sternenkundler erste Trends in Sachen Liebe, Gesundheit, Beruf und Finanzen. Der Blick in die nächste Horoskop-Woche kann dabei helfen, neue Energie zu schöpfen und mit ein paar guten Tipps das Schicksal in die eigene Hand zu nehmen.